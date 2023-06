Brand in Wohnheim in Eisenach – fünf Verletzte und 50.000 Euro Schaden

Eisenach Bei einem Brand in einem Wohnheim im Eisenacher Mariental sind fünf Menschen verletzt worden.

Am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr brach ein Feuer in einem Wohnheim im Mariental in Eisenach aus. Fünf Personen wurden verletzt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand am Dienstagmorgen. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 50.000 Euro.

Es kann derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

