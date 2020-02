Ende November 2019 brach in einem Wohnblock in der Ziegeleistraße in Eisenach-Nord das Feuer im Keller gleich an mehreren Stellen aus.

Brandserie in Eisenach: Polizei vermutet mehrere Täter

Die zahlreichen Brände in Wohnblöcken der Stadt in den letzten Wochen haben viele Mieter verunsichert. Laut Polizei sind es derzeit 16 Brandorte, allein zehn in Eisenach-Nord. Zurzeit liegt der Schwerpunkt wieder mehr in der Innenstadt. Erst vergangene Woche zündete jemand Zeitungen in einem Flur in der Goethestraße an, in der Nacht zu Sonntag brannten in der Fritz-Erbe-Straße ein Wischmopp und zwei Kellerboxen.

Wie Polizeisprecher André Schiller am Dienstag auf Anfrage mitteilte, gehen die Ermittler zurzeit nicht von einem einzigen Täter aus. In einigen Fällen besteht der Verdacht, dass Kinder für einige der Brände verantwortlich sind. Auch das hat die Polizei am Dienstag bestätigt. Mehr Details nannte sie aber nicht. Demnach lasse die örtliche Verteilung der Brandstiftungen, die konkrete Situation an den Brandorten wie auch die vorhandenen Brandlasten und Zugangsmöglichkeiten laut Polizei nicht den Schluss zu, dass ein Täter alle 16 Brände begangen haben kann. Vor allem die, wie Schiller sagt, „begünstigten Tatumstände“, machen es Brandstiftern leicht. Problem: Täter hat relativ leichten Zugang Problematisch sei, dass Haustüren und Nebeneingänge oft nicht verschlusssicher sind, ebenso spiele das Abstellen von Gegenständen wie Kinderwagen, Möbel und Schuhen Tätern in die Hände. Die Polizei rät deshalb, unbedingt die Haustüren verschlossen zu halten und keine Fremden ungeprüft ins Haus zu lassen. Ebenso dürfe nichts mehr herumstehen. „Achten Sie aufeinander, sprechen Sie miteinander“, sagt der Polizeisprecher an die Adresse der Bewohner. Auch das helfe, Gefahren zu vermeiden. In allen 16 Fällen wurden leicht entflammbare Gegenstände, die im Hausflur, Eingangsbereich oder in Kellerboxen abgestellt waren, in Brand gesetzt, erklärte der Polizeisprecher. Die Polizei ist laut André Schiller aktuell mit den Vermietern im Gespräch. Zudem soll es einen Flyer mit Warnhinweisen geben, um die Sicherheit in den Wohnblöcken zu erhöhen. Eisenach: 30.000 Euro Schaden nach erneutem Kellerbrand Brand in Eisenacher Mehrfamilienhaus: Zeugen gesucht Wieder Zündelei in Keller im Goetheviertel