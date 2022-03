Optikermeister Thomas Otto aus Eisenach beteiligt sich an einer Spendenaktion gemeinsam mit dem Serviceclub Rotararct.

Brillen können in Eisenach gespendet werden

Eisenach. Der Rotaract-Club Eisenach sammelt alte Brillengestelle für einen guten Zweck. Er wird von einem Optiker aus Eisenach unterstützt.

Jeder Brillenträger kennt es: Alle paar Jahre wird das Gestell gewechselt und das alte wandert in eine Schublade. Warum nicht spenden? Der Rotaract-Club Eisenach sammelt in Kooperation mit Optik Otto aus Eisenach ungenutzte Brillen für die Organisation „Brillen weltweit“. Bis 31. März können die Brillen in der Goldschmiedenstraße 26 abgegeben werden.

Zu beachten ist, dass der Optiker wegen Renovierung vom 14. bis 19. März geschlossen hat. Außerhalb des Zeitraumes kann die Sammelstelle montags bis freitags, 9 bis 18 Uhr, und samstags, 9 bis 13 Uhr, genutzt werden. Die Altbrillen werden aufgearbeitet und an Sehhilfebedürftige in der Welt gespendet.

Weitere Infos: www.brillenweltweit.de