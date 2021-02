Britische Corona-Mutation im Wartburgkreis nachgewiesen - Medizinisches Personal betroffen

Im Wartburgkreis wurden vergangenen Freitag zwei positive Fälle der britischen Virus-Mutation B.1.1.7 festgestellt. Es handelt sich um zwei Personen, die im Wartburgkreis leben und als medizinisches Personal in einer Einrichtung in Bad Liebenstein arbeiten. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

