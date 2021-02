Britische Mutation bei vier Personen im Wartburgkreis

In Bad Liebenstein sind am Dienstag zwei weitere Fälle der hoch ansteckenden britischen Virus-Mutation B.1.1.7. bekannt geworden. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamtes. Tags zuvor hatte die Kreisverwaltung die ersten beiden Fälle gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert im Wartburgkreis stieg wieder leicht an auf 182,4. In Eisenach liegt dieser Wert unverändert bei 73,4. Alle aktuellen Entwickllungen im kostenfreien Corona-Liveblog

