„Brot und Spiele“ auf der Creuzburg

Im Gemeinschaftsatelier von Cosima Göpfert und Michael Ernst in Bechstedtstraß. Die Künstler schaffen Werke aus Porzellan und Eisen.

Creuzburg. Museumsgalerie eröffnet am Samstag eine besondere Ausstellung.

Auf eine besondere Ausstellung in der Galerie des Museums auf der Creuzburg macht der Vorstand des Burg- und Heimatvereins Creuzburg/Werra aufmerksam. Die Künstler Cosima Göpfert und Michael Ernst zeigen Porzellanarbeiten und Stahlskulpturen unter dem Titel „Brot & Spiele“. Die Schau wird am Samstag, 8. Juli, mit einer Vernissage um 16 Uhr in der Galerie im Gelben Haus eröffnet.

Die freie Künstlerin Cosima Göpfert ist in Gerstungen aufgewachsen lebt heute mit dem Metallbildhauer Michael Ernst in Bechstedtstraß, zwischen Erfurt und Weimar.