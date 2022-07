Brückenschlag über die Sprachbarrieren bei Aktionstag in Eisenach

Eisenach/Leipzig. Aktionstag der Eisenacher Sportjugend für Kinder aus der Ukraine und Eisenach in Leipzig.

„Mit gemeinsamem Sport und gemeinsamer Bewegung und Spaß gelingt der Brückenschlag zueinander auch über Sprachbarrieren hinweg viel leichter“, ist sich Katharina Sperhake nach diesem gelungenen Aktionstag noch sicherer. Die Koordinatorin für Sportjugendarbeit im Eisenacher Kreissportbund hat Kinder und Jugendliche aus der Ukraine und aus Eisenach zur Fahrt in die Trampolinhalle Jump House nach Leipzig eingeladen.

Kirill Venidiktov hat Spaß beim Hüpfen. Foto: Katharina Sperhake

20 ukrainische Flüchtlingskinder, die in Eisenach und der Umgebung untergekommen sind, und 15 Kinder und Jugendliche aus Eisenach und Umgebung selbst, hatten sich zu diesem Aktionstag angemeldet.

„Schon auf der Bahnfahrt hatten wir alle viel Spaß und es sind die ersten Kontakte entstanden. Wir hatten einige Spiele wie Jenga, Memory oder Uno vorbereitet, für die man auch ohne die Kenntnisse der Sprache des jeweils anderen auskommt“, berichtet Sperhake.

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im Alter zwischen 7 und 16 Jahren und wurden altersgemäß in drei Gruppen eingeteilt. Begleitet wurde die Gruppe von sieben Betreuerinnen und Betreuern. Auch drei ukrainisch-sprachige Betreuerinnen waren an Bord, darunter Tatjana Krasilnikov, die seit Jahren in Eisenach lebt und Lehrerin ander Waldorfschule ist. Ebenso war Luise Schikore dabei, sie ist Bewegungscoach beim SV Petkus Wutha.

In Leipzig angekommen hatten alle ihren Spaß bei unterschiedlichen Spielen und Wettbewerben auf den vielen, großen und kleinen Trampolinflächen und Sprung-Strecken. „Für einige der ukrainischen Kinder war es der erste Kontakt mit deutschen Kindern, weil sie noch nicht ins Schulsystem integriert sind. Da war dieser Ausflug natürlich besonders wichtig“, so Sperhake.

Diana Vaniuk taucht ein in einer virtuelle Welt Foto: Katharina Sperhake

Ein besonderes Highlight neben dem Hüpfen war es, sich dort Virtual-Reality(VR)-Brillen und so in ganz neue digitale Welten einzutauchen, etwa eine Piratenküche oder andere, um dort Aufgaben zu erfüllen.

Finanziert wurde diese Jugendbegegnung, für die die Teilnehmer nur einen symbolischen Beitrag zu entrichten hatten, durch den Theaterförderverein des Landestheaters, der dafür einen Teil des Erlöses aus dem Benefizkonzert mit Vize-Udo (Arndt Rödiger) einsetzte. Weitere Unterstützer waren das Eisenacher Jugendforum sowie die „Lokale Partnerschaft für Demokratie Eisenach und Wutha-Farnroda“, die dafür Mittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ und dem Landesprogramm „Denk bunt“ eingeworben hatte.

„Es sind viele Kontakte unter den Kinder und Jugendlichen entstanden. Das wollen wir auch weiterhin fördern“, so Koordinatorin Sperhake. Daher laufen bei der Eisenacher Kreissportjugend schon die Vorbereitungen für einen weiteren Aktionstag dieser Art im Herbst.

Auch die Rückmeldungen, die Katharina Sperhake von ukrainischen wie deutschen Eltern der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen erhalten hat, sprechen für eine Wiederholung: „Die Eltern berichten uns übereinstimmend von begeisterten Kindern“.