Buch über Heimatmuseen im Wartburgkreis wird auf neuesten Stand gebracht

Die über 40 Heimatmuseen des Wartburgkreises sind in dem Buch auf knapp achtzig Seiten anhand von Fotografien und Objektgeschichten vorgestellt.

Wartburgkreis. Das Landratsamt bittet um Mithilfe bei der Aktualisierung der Einträge. Hier finden Museumsvereine und andere Träger die Kontaktdaten.

2020 hatte das Landratsamt Wartburgkreis die über 40 Heimatmuseen des Kreises in einem Buch „Das Gedächtnis der Dörfer und Städte – Museen und Sammlungen im Wartburgkreis“ vorgestellt. Nun soll es in einer aktualisierten Auflage erscheinen.

Dazu bittet die Pressestelle der Kreisverwaltung die Museumsakteure um Mithilfe: „Bitte prüfen Sie die Angaben zu Ihrem Museum im Buch auf Aktualität. Haben sich Öffnungszeiten oder Kontaktdaten geändert?“, so Pressesprecherin Sandra Blume, die das Projekt betreut. Das Buch ist auf www.wartburgkreis.de in der Rubrik „Kultur & Tourismus“ unter „Museen und Sammlungen“ zu finden. Um eine Rückmeldung an pressestelle@wartburgkreis.de wird bis zum 15. September gebeten.