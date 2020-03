Eisenach. Kostenloses Bücherregal sollte am 2. April auf dem Spielplatz Heinrichstraße eingeweiht werden.

Bücherbaum-Enthüllung in Eisenach ist verschoben

Der Förderverein Stadtbibliothek hat seine für den 2. April auf dem Spielplatz Heinrichstraße geplante Enthüllung des Bücherbaums verschoben. Wie die Vorsitzende Stefanie Krauss erklärte, könne eine Einweihung aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht umgesetzt werden. Der Förderverein, der Belange der Stadtbibliothek Eisenach fördert und unterstützt, wollte in diesem Frühjahr den zweiten Bücherbaum einweihen. Bei dem Bücherbaum handelt es sich um ein kostenloses Bücherregal, das der Verein auf Spielplätzen in Eisenach und seinen Ortsteilen platzieren möchte, um auf diese Weise niedrigschwellige Leseangebote zu unterbreiten. Bisher gibt es seit letztem Jahr so einen Bücherbaum im Eisenacher Ortsteil Hörschel.