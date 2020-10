Bühne für Eisenachs Musiker und Künstler

Eine „wunderbare Kiste“ sei das letzten Herbst gewesen, schwärmt heute noch Kulturdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) vom ersten Eisenacher Kulturherbst. Das Festival habe auch durch seine Mischung von zehn Prozent Idee und 90 Prozent bürgerschaftlichem Engagement einfach begeistert. „Bürger haben Kultur gestaltet", betont Wachtmeister, wie wichtig ihm Bürgerbeteiligung in der Kulturszene der Stadt ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Als Anfang des Jahres die Corona-Pandemie ungeahnte Ausmaße annahm, dachte Mitorganisator Jörg Döttger noch, dass man im Spätherbst ein ähnliches Festival für die Stadt wie im Vorjahr wieder auf die Beine stellen könnte. Eines war 2019 bei der Premiere klar geworden: Man wollte regelmäßig so eine Veranstaltung in Eisenach platzieren. Im Spätsommer kam doch die bittere Erkenntnis, dass der Kulturherbst in diesem Jahr so wohl nicht zu realisieren sei. Man sagte ab.

Doch nun gibt es einen, wenn auch etwas anders. Dies ist der Idee von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zu verdanken. Wolf wünschte sich vom Kulturamt, dass Etatgelder, die nach der Haushaltsfreigabe noch zur Verfügung stehen, lokalen Künstlern und Kulturschaffenden zugute kommen sollten, berichtet Kulturamtsleiter Achim Heidenreich.

Das eigentlich abgesagte Projektwird wiederbelebt, nur anders

Am Mittwoch stellten nun im Rathaus das Team des Kulturherbstes, Wachtmeister und Heidenreich das Programm vor. Wohl wissend, dass derzeit wegen der stark steigenden Corona-Infektionen die geplanten Termine vielleicht nicht zu halten sind. „Aufgrund der aktuellen Infektionsentwicklungen wissen wir, dass wir auf einem schmalen Grat wandern. Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass die Veranstaltungen wie geplant stattfinden können“, betonte Wachtmeister.

Man habe bewusst ein buntes Programm gesetzt, betont Döttger. Es sei schön, dass es einen Weg gab, um hiesigen Künstlern eine Bühne zu geben und Kulturinteressierten abwechslungsreiche Abende bieten zu können. „Die Künstler freuen sich schon sehr, vor allem weil viele ihre Auftritte in den letzten Monaten absagen mussten“, sagt er.

Verschiedene Genres sind vertreten an den vier Abenden am 5. und 19. November sowie am 3. und 18. Dezember. Bossa Nova, Jazz, Rock, Hip Hop, Klezmer, Folk-Rock oder Mittelaltermusik. Ebenso gibt es eine Theateraufführung der Bürgerbühne des Landestheaters unter der Regie von Katrin Rodde. Eine Art Improvisationsstück, das in einem Flugzeugterminal spielt. Zu hören sind Formationen wie Slick Cat, Musiker wie Libor Fisher, der Poetry Slammer Matthias Klaß. Zu sehen sein wird auch Feuervarieté.

Drei der Veranstaltungen finden im Marstall des Schlosses statt, darunter auch das Theater. Der Auftritt von drei Bands am 18. Dezember ist in der Nikolaikirche geplant. Der Marstall ist von den Machern des Kulturherbstes wie auch von Seiten der Stadt bewusst gewählt. Man habe zum einen den Ort auserkoren, weil dort aktuell die Ausstellung „Paintings One“ von Eisenacher Künstlern läuft und man so auch auf diese Szene aufmerksam machen kann. „Und Künstler sollen sich an diesem Ort im Stadtschloss ebenso bewusst werden, dass wir noch andere Schätze haben", meint Jörg Döttger.

Die Veranstalter betonten am Mittwoch, man warte nun die Entscheidungen aus Berlin ab. Auf jeden Fall würden bei einem möglichen Verbot von öffentlichen Veranstaltungen dieser Größenordnung zunächst die Dezembertermine aufrecht erhalten.

Tickets gibt es für zehn Euro im Nachbarschaftszentrum, Goethestraße (in der Zeit von 15 bis 17 Uhr) und an der Abendkasse. Für die Auftaktveranstaltung am 5. November gibt es Karten einzig an der Abendkasse. Es gibt nur 50 Tickets pro Veranstaltung im Marstall.