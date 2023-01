Bühnenstartschuss fällt in Dankmarshausen

Dankmarshausen. In Dankmarshausen fällt der Faschingsstartschuss auf der Bühne.

Der Dankmarshäuser Carneval Verein (DCV) macht am Wochenende den Auftakt des närrischen Bühnenprogramms in der Wartburgregion. Am Freitag, 3. Februar, und Samstag, dem 4. Februar bietet der DCV jeweils ab 19.30 Uhr eine Show mit allem, was den Karneval auszeichnet.

Erstmals ist die Bühne nicht im Gasthaus Michels, sondern in der Sporthalle aufgebaut. Die Lokalität ist als „Kohlrübenpalast“ entsprechend hergerichtet, der Fußboden komplett mit Schutzbelag ausgelegt (so will es der Halleneigentümer). Der Verein hat weder Kosten noch Mühen gescheut.

Nach der coronabedingten Absage der vergangenen beiden Jahre freuen sich die Vereinsmitglieder um ihren Vorsitzenden Bastian Christ samt Prinzenpaar Susanne I. und Michael I. und das Publikum und um so mehr auf die beiden Shows. Im nächsten Jahr feiert der Dankmarshäuser Carneval Verein dann seinen 50. Geburtstag.