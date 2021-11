Die Gedenktafel auf dem Areal der ehemaligen Synagoge in Eisenach.

Bündnis lädt in Eisenach zu Marsch am 9. November

Eisenach. Der Pogromnacht vor 83 Jahren gedenkt man in der Stadt Eisenach am 9. November.

Am 9. November 1938, vor 83 Jahren, gab es auch in Eisenach einen verheerenden Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung der Stadt. Daran erinnern seit Jahren zahlreiche Vertreter von Vereinen, Verbänden und Institutionen. Die Stadt Eisenach lädt gemeinsam mit dem Evangelischen Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen, der katholischen Kirchgemeinde St. Elisabeth, dem Eisenacher Bündnis gegen Rechtsextremismus und dem DGB zu einer Gedenkveranstaltung ein.

Den Auftakt bildet am Dienstag, 9. November, ab 17 Uhr ein gemeinsames Gedenken an der Synagogen-Gedenkstätte in der Karl-Marx-Straße mit dem Berliner Kantor Yoed Sorek. Der Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Stadtentwicklung, Ingo Wachtmeister, wird die Worte des Gedenkens sprechen. Gegen 17.30 Uhr beginnt der Gedenkmarsch zum Bahnhof – entlang der Strecke, die hunderte jüdische Einwohnerinnen Eisenachs im Mai 1942 auf dem Weg zu ihrer Deportation gehen mussten. Der Weg führt von der Synagogen-Gedenkstätte über Goethestraße, Schillerstraße und Gabelsbergerstraße bis zum Bahnhof.

Dort wird mit einem Gebet der Opfer des Pogroms und der Deportation gedacht. Zum stillen Gedenken können im Eisenacher Hauptbahnhof Kerzen aufgestellt werden. Es wird darum gebeten, während der Veranstaltung die Abstandsregeln zu wahren. In der Bahnhofshalle gilt zudem Maskenpflicht.