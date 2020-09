Bürger von Krauthausen sollen deutlich tiefer in die Tasche greifen

Krauthausen. In der einst reichen Gemeinde ist Schluss mit lustig. Der massive Einbruch bei der Gewerbesteuereinnahme zwingt die Gemeinde, Bürger in vielen Bereichen deutlich stärker zur Kasse zu bitten.

Die prekäre Finanzlage zwingt die Gemeinde Krauthausen zu Schritten, die spätestens ab 2021 allen Bürgern weh tun, ihnen Geld kosten werden. Die Erhöhung der Kita-Gebühren samt Essengeldverteuerung hat Bürgermeister Frank Moenke (parteilos) sogar schon ab November ins Auge gefasst. Etwa 1000 Euro Zusatzkosten werden dann pro Kind und Jahr auf die Eltern zukommen, denn die Gemeinde will die Subvention für Betreuung und Verpflegung, bisher etwa 75.000 Euro, komplett einstellen, weil ihr das Geld dafür fehlt. Diese Marschroute gab Moenke in der Gemeinderatssitzung am Dienstag aus. Weitere Gebührenerhöhungen wie die Hundesteuer, Bestattungskosten und die Erhöhung der Grundsteuer A und B sind vom Bürgermeister aufgerissen. Am 20. Oktober will der Gemeinderat entsprechende Vorlagen behandeln. Krauthausen, einst eine der wirtschaftlich leistungsfähigsten Kommunen der Region, steht vor schweren Jahren.