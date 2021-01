Bürgerinitiative will 5G-Ausbau in Eisenach stoppen

Die Bürgerinitiative „5G-frei“ möchte mittels eines Einwohnerantrags erreichen, dass der Stadtrat per Beschluss den Ausbau für das neueste Mobilfunknetz 5G in Eisenach stoppt. Im Rathaus aber hält man den Antrag für nicht für zulässig. Der Mobilfunkausbau, so heißt es in der Begründung an den Stadtrat, ist Bundessache und keine Angelegenheit der Kommune.

Die Bürgerinitiative hatte Unterschriften zur Unterstützung ihres Anliegens vorgelegt. Diese sind in der Verwaltung geprüft worden. Danach entfallen von den 421 gesammelten Unterschriften 341 auf Menschen, die in Eisenach stimmberechtigt sind. 94 davon wurden als ungültig bewertet. Somit ist nach Angaben aus dem Rathaus die erforderliche Höhe von 300 gültigen Stimmen nicht erreicht worden. Auch deshalb sei der Einwohnerantrag als ungültig abzulehnen.

Letztlich entscheidet der Stadtrat zur Sitzung am 2. Februar. Die Bürgerinitiative macht geltend, dass es bisher keine Studien über längerfristige gesundheitliche Auswirkungen von 5G gibt.