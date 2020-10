Bürgernähe und Mitbestimmung in Wutha-Farnroda

Reicht „jung und weiblich“ für eine Bürgermeister-Wahl. „Natürlich nicht“, sagt Ulrike Jary und man merkt, dass die Frage sie schon ein wenig nervt, weil sich kein Mann eine solche Frage gefallen lassen müsste. „Natürlich reicht das nicht. Es braucht fachliche Kompetenz, Durchsetzungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Empathie, den festen Willen es zu tun und noch vieles mehr. Es braucht die persönliche und charakterliche Eignung.“ Und dafür stehe sie.

Für die CDU-Kandidatin für den vakanten Job an der Spitze des Rathauses sind „jung und weiblich“ keine Attribute, die etwas mit dieser Wahl zu tun haben – weder positiv noch negativ. „Der einzige Vorteil, den ich da habe ist, dass ich als Bürgermeisterin langfristige Projekte nicht nur anschieben, sondern auch deren Umsetzung bis zum erfolgreichen Ende begleiten kann.“

Sie erlebt Leidenschaft und Liebefür Kommunalpolitik beim Vater

Die diplomierte Wirtschaftsjuristin ist 35 Jahre alt kennt sich aus in der Kommunalpolitik. Ihr Vater Ingo Jary hat diese ehrenamtliche Arbeit lange Jahre für die CDU „mit Leidenschaft und Liebe“, wie sie sagt, ausgeübt.

Sie war ein halbes Jahr lang sogar übergangsweise Bürgermeister, sah sich dadurch aber auch parteiinternen Anfeindungen ausgesetzt. „Da habe ich auch die negativen Seiten der Kommunalpolitik schon kennengelernt, aber auch dass es Rückgrat braucht“, so Ulrike Jary.

Und im jetzigen Wahlkampf zeigt sie auch, dass sie von der CDU kommt. „Ich werde als Bürgermeisterin keine Parteipolitik machen. Das funktioniert ja gar nicht. Aber die Menschen dürfen ruhig wissen, welchen Werten ich mich verpflichtet fühle. Und es kann auch nicht schlecht sein, wenn die Bürgermeisterin in allen Ebenen der Politik vom Bund über das Land bis in den Kreis gut vernetzt ist.“

Sie führt den Ortsverband der CDU seit 2018, ist Fraktionschefin im Gemeinderat und ihm Führungsteam der CDU-Kreistagsfraktion. Und mehr und mehr habe sie gespürt, „diese Arbeit liegt mir. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, meine Herangehensweise an die Dinge annehmen, meinen Rat und meine Hilfe Hilfe wollen.“ Letztlich sei dies dann auch ein Auslöser für die Entscheidung, sich jetzt um das Amt als Bürgermeisterin in Wutha-Farnroda zu bewerben. „Ich weiß, dass es kein Zuckerschlecken ist, kein Job, den man so nebenher macht. Aber ich will mich gern für meine Gemeinde einsetzen und meine Ideen einbringen“, sagt Ulrike Jary.

Nach den drei wichtigsten Punkten aus ihrem Wahlprogramm befragt, benennt die Kandidatin „Bürgernähe und Bürgermitbestimmung.“ In dem Amt könne man nicht im stillen Kämmerlein bleiben. Die Gemeinde sei in den vergangenen Jahren gut verwaltet worden, aber „es gehört auch dazu, auf die Menschen zuzugehen, ihre Ideen, Vorstellungen und auch Sorgen zu hören. Die Bürgermeisterin muss erste Ansprechpartner für die Bürger sein.“ Ulrike Jary will Bürgersprechstunden auch in den Ortsteilen anbieten. Sie möchte die Möglichkeit einführen, dass sich die Bürger mit ihren Projekten um eine finanzielle Förderung bei der Gemeinde bewerben könne.

Identität und Charakterortsteile sind ihr wichtig

„Da wird es nicht um große Summen gehen, aber bei vielen kleinen Projekten, hilft schon ein kleiner Beitrag als Anschub.“

Natürlich gelte es die Identität und den Charakter aller Ortsteile zu erhalten und weiter zu befördern, Sicherheit und Ordnung zu verbessern. Für Mosbach schlägt sie vor, den Weg hin zum staatlich anerkannten Erholungsort zu beschreiten.

Als langfristiges Projekt möchte Ulrike Jary den Ortsteil Mölmen für seine Einwohner künftig noch lebenswerter zu gestalten.

„Es ist ja was die Infrastruktur angeht, alles da. Ich sehe es als Herausforderung an, einen Plan zu entwickeln, wie wir die Menschen dort näher zusammenbringen. Da geht es um städteplanerische Lösungen, um Sozialbetreuung und vieles mehr. Das will ich gern auf den Weg bringe, auch wenn es eine Zeit dauern wird“, so Jary. „Vereine fördern, Ehrenamt stärken“ ist der dritte Punkt, den sie aus ihrem Wahlprogramm nennt. Als erste Amtshandlung hat sie sich die Vereinfachung der örtlichen Friedhofssatzung auf die Fahnen geschrieben. „Ich bin Juristin und selbst ich muss manchen Absatz drei Mal lesen, um ihn zu verstehen. Das muss sich ändern.“

Wie gut ihre Chancen sind, die Wahl am 1. November zu gewinnen, weiß Ulrike Jary nicht.

„Aber ich bin davon überzeugt, dass die Menschen ein Gefühl dafür haben, wer es ernst mit ihnen meint und wer ihnen nur einen Bären aufbinden will. Also bin ich optimistisch“, schiebt sie nach.