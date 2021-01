Eisenach. Der CDU-Landtagsabgeordnete aus Eisenach bietet telefonisch Termine an.

Raymond Walk bietet Termine für Bürgersprechstunde an

CDU-Landtagsabgeordneter Raymond Walk bietet auch weiterhin regelmäßig donnerstags eine öffentliche telefonische Bürgersprechstunde von 14 bis 16 Uhr an, in denen die Bürger Fragen, Anregungen und der Kritik rund um die Coronapandemie stellen können, unter der Telefonnummer: 03691/214073.

Bei Bedarf können individuelle Termine vorab vereinbart werden. Zudem bietet der Innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion weiter seine tägliche Telefonsprechstunde von 10 bis 11 Uhr an, in der sich Bürger des Wahlkreises direkt mit allen Fragen und Anliegen an Walk wenden können.