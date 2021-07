Bürgertelefon im Wartburgkreis macht Pause

Wie im Wartburgkreis gibt es auch an anderen Landratsämtern Bürgertelefone zum Coronavirus. Im Wartburgkreis wird der Service derzeit kaum genutzt, daher ist die Hotline ab sofort nicht mehr geschaltet.

Da sich laut Landratsamt Wartburgkreis aktuell das Anfrageaufkommen am Bürgertelefon sehr reduziert hat, auch im Hinblick auf die nochmals gelockerte Corona-Verordnung des Freistaates und die aktuell sehr niedrigen Infektionszahlen, legt das Bürgertelefon des Wartburgkreises eine Pause ein. Fragen zum Coronavirus können im Gesundheitsamt und per E-Mail an: corona@wartburgkreis.de gestellt werden. Wenn das Infektionsgeschehen erneut zunehmen sollte und viele Bürgerfragen zu eventuellen neuen Verordnungen entstünden, teilt eine Sprecherin mit, würde das Bürgertelefon seine Arbeit wieder aufnehmen.

„Informationen zum Coronavirus“ unter: www.wartburgkreis.de