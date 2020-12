Bürgertelefon in Wartburgregion steht bereit

Das Gesundheitsamt des Wartburgkreises und Landrat Reinhard Krebs (CDU) bitten alle Bürgerinnen und Bürger aus Kreis und Stadt Eisenach, bei Fragen zum Coronavirus das täglich erreichbare Bürgertelefon des Wartburgkreises unter Tel.: 03695 / 616 161 zu kontaktieren. Die Mitarbeiter am Bürgertelefon könnten viele Fragen sofort beantworten, aber in konkreten Fällen oder medizinischen Fachfragen auch an die richtigen Fachabteilungen im Gesundheitsamt weiterleiten.

Krebs: „Ich bitte daher darum, nicht das Sekretariat des Gesundheitsamtes oder gar die Rettungsleitstelle anzurufen. Die Nummer der Rettungsleitstelle des Wartburgkreises ist für akute, möglicherweise sogar lebensbedrohliche Notfälle reserviert – hier dürfen die Leitungen nicht mit allgemeinen Fragen blockiert werden.“ Viele Hinweise, auch zum richtigen Verhalten bei einem positiven Testergebnis oder als Kontaktperson, liefere auch die Corona-Website des Landkreises unter www.wartburgkreis.de.

Das Bürgertelefon ist bis Mittwoch, 30. Dezember von 9 bis 15 Uhr und am Donnerstag, 31. Dezember sowie am Freitag, 1. Januar von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Ab Montag, 4. Januar ist das Bürgertelefon wieder zu den regulären Zeiten von Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 und Freitag 9 bis 12 Uhr besetzt.