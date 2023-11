Bürgerversammlung in Horschlitt hat Zündstoff

Horschlitt. Bei der Einwohnerversammlung in Horschlitt am Donnerstag wird ein Thema mit besonderer Spannung erwartet.

Die öffentliche Bürgerversammlung am 2. November, 19 Uhr, im Bürgerhaus in Horschlitt hat Zündstoff. An diesem Abend wird die provisorisch hergerichtete Umfahrung zwischen Hausbreitenbach und Rienau im Zuge der Kanalbauarbeiten bei Herda ein Thema sein. Anwohner haben dem Bürgermeister diverse Kritikpunkte schriftlich mitgeteilt. Sie reichen von der Staubbelastung durch die mit Rotliegendem gedeckte Trasse bis hin zur Hochwassergefahr.