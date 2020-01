Bundeskanzlerin lernt schon bald den „Hessischen Hof“ kennen

Das einst vom Abriss bedrohte Fachwerkensemble „Hessischer Hof“ in der Werrastadt Treffurt gewinnt mit mächtiger Rasanz über Ländergrenzen hinweg immer mehr an Bekanntheit. Nachdem sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Prinz Alexis von Hessen und auch Prinz Charles aus dem englischen Königshaus sich für das ambitionierte Projekt einer internationalen Jugendbildungsstätte für historische Handwerksberufe im „Hessischen Hof“ interessieren und unterstützen, könnten schon bald einige weitere namhafte Persönlichkeiten als Unterstützer hinzukommen.

Maurice Heuckeroth, Geschäftsführer einer Firma für Abbruch, Sanierung, Recycling in Eschwege, löst im „Mainzer Hof“ alte Tapeten von den Wänden. Foto: Norman Meißner

Der Förderverein „Hessischer Hof“ präsentiert sich am 11. März auf der Internationalen Handwerksmesse München. „Wir haben einen ganz renommierten Platz bekommen – sozusagen die Pole-Position“, ist die Vorfreude des ersten Vorsitzenden des Fördervereins, Lutz Koscielsky, für dieses Ereignis groß, denn Bundeskanzlerin Angela Merkel beabsichtigt, diese Messe zu besuchen. An dem gemeinsamen Stand des Fördervereins und einer Dachdeckerfirma aus Gleichamberg (Römhild) soll das originalgetreue Modell des „Hessischer Hofs“ als Fachwerkskelett präsentiert werden. Lutz Scherf vom Büro für Bauforschung in Silbitz arbeitete monatelang an diesem Modell aus authentischen Materialien im Maßstab 1:20. Aus zehn Bewerbungen seien fünf Projekte für die Messe-Visite der Kanzlerin ausgewählt worden, wobei Angela Merkel den Stand des Fördervereins als erstes ansteuern werde. Dem erst im Vorjahr gegründeten Förderverein gehören unter anderem die Stiftung „Save Europe‘s Heritage“ und „The Prince‘s Foundation“ an. Letztere ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die Prinz Charles 1986 gegründet hat, um die Prinzipien des traditionellen Städtebaus und der Architektur zu lehren und alte Handwerksberufe wiederzubeleben. Diese nahm sich des alten, stark verfallenen schottischen Herrenhaus „Dumfries House“ an.

Die Entkernung im Mainzer Hof in Treffurt startete in der vergangenen Woche. Blick in die Wohnräume, die derzeit entkernt werden. Foto: Norman Meißner

Eine Verkettung glücklicher Umstände beschert dem Sanierungsprojekt noch einen weiteren namhaften Unterstützer. Der Modedesigner Scott Lipinski, der auch die Fashion Week in Berlin mitorganisiert, hatte kürzlich Vertreter von „The Prince‘s Foundation“ zu Gast. Nur sieben Kilometer von „Dumfries House“ entfernt wuchs Scott Lipinski auf, der später lange Zeit auch in Hessen lebt. Er plant nun eine eigene Charity Veranstaltung in Berlin zugunsten des „Hessischen Hofs“, die im Spätsommer oder Frühherbst in Berlin stattfinden soll. Dies sei bei einem Besuch im Dezember den Treffurtern zugesichert worden.

Unterstützung erfährt der „Hessische Hof“ auch von Menschen und Institutionen vor Ort. Karsten Krause vom Vorstand des Vereins „Wirtschaftsinitiative Westthüringen“ überreichte eine 500-Euro-Spende an den Fördervereinsvorsitzenden Lutz Koscielsky und seinem Stellvertreter Michael Reinz. „Wir unterstützen gern Initiativen, die sich für Kultur und Wirtschaft in unserer Region stark machen“, betont Karsten Krause. Die Wirtschaftsinitiative, die derzeit rund 40 Mitglieder hat, interessiert sich verstärkt auch für mehrjährige Schulpatenschaften, um dort unterschiedlichste Projekte auf die Beine zu stellen. Der Betrag finde unter anderem für den Aufbau einer professionellen Internetpräsenz des Fördervereins Verwendung.

Im Dachboden vom „Mainzer Hof“ in Treffurt gibt es noch viel Arbeit. Foto: Norman Meißner

Für die Sicherung des benachbarten „Mainzer Hofs“ bewilligte das Land Thüringen bereits 550.000 Euro aus dem Förderprogramm Stadtumbau. Im „Mainzer Hof“ begannen in der vergangenen Woche bereits die Entkernungsarbeiten. Darin könnten Wohnräume für die Jugendlichen entstehen, die während ihres Weiterbildungsaufenthalts nebenan im „Hessischen Hof“ die alten Handwerkstechniken erlernen. „Für die Kellerräume gibt es bereits eine Nutzung“, frohlockt Treffurts Bürgermeister Michael Reinz. Die Räumlichkeiten eignen sich, um die historische Stellmacherei von Otto Pfeil aus Treffurt wieder aufleben zu lassen. Dessen Sohn arbeite die Zeitzeugnisse seines Vater derzeit in Eisenach auf.

Für die Rohbausicherung des „Hessischen Hofs“ bewilligte der Freistaat bereits im Herbst letzten Jahres Bund-Länder-Mittel „Stadtumbau“ in Höhe von insgesamt einer Million Euro, die in den Jahren bis 2023 ausgereicht werden.