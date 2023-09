Beim Herbstmarkt in Ruhla haben die Rühler Lüter wieder einen Stand: Andreas Bischoff, Tino Jacob, Olaf Seyfried und Stefan Schröder. Unterstützt wurden sie im letzten Jahr von Antje Brenn von der Folklorevereinigung "Alt Ruhla".

Bunter Herbstmarkt in Ruhla

Ruhla. Zum Herbstmarkt wird am 23. September nach Ruhla eingeladen. Angekündigt sind mehrere Händler und Handwerker und ein buntes Rahmenprogramm.

Der bundesweite „Tag der Regionen“ ist für den Gewerbeverein und die Stadt Ruhla wieder Anlass, einen Herbstmarkt in Ruhla zu organisieren. Dieser bunte Markt findet am Sonnabend, 23. September, von 13 bis 18 Uhr, auf dem „Plan“ – dem Eingangsbereich von Marienstraße und Köhlergasse – statt.

Händler und Handwerker haben sich angemeldet. Dazu gehören ein Messerschleifer und eine Seifensiederin. Es werden Schmuck, Töpferwaren, Bekleidung und Handarbeiten, Flaschenkerzen und mehr angeboten. Bei den Landfrauen erfahren Besucher die Vielfalt der Milchverarbeitung und können Milchprodukte probieren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Gasthof „Krone bäim Hüsschen“ werden Getränke angeboten.

Kuchentafel und Cocktailbar

Das Netzwerk „Wir“ organisiert eine Kuchentafel und Kaffee. Die Rühler Lüter öffnen ihr „Hüsschen“ und bieten Zwiebelkuchen und Federweißer an. Eine Cocktailbar öffnet. Erstmalig wird es ein Ruhla-Quiz zum Herbstmarkt geben. Als Preise werden Gutscheine von örtlichen Einrichtungen sowie Veranstaltungen verlost. Die Fragezettel gibt es am Stand des Cafés „Gute Stube“, Marienstraße 1.

Außerdem bietet der Verein Arche Nova Ruhla Führungen um 14.30 und 15.30 Uhr durch die Köhlergasse an. Am Ende der Köhlergasse kann das Apothekermuseum besucht werden. Treffpunkt ist am „Hüsschen“ der Rühler Lüter.

Weiter können Kinder auf einem Flohmarkt Spielzeug verkaufen und sich damit ihr Taschengeld aufbessern. Der Platz für den Flohmarkt wird die Wiese hinter der Bushaltestelle Richtung Wasserspielplatz sein. Eine Anmeldung ist im Vorfeld nicht notwendig.