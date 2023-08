Burgbrand in den Startlöchern

Das Burgbrand-Festival ruft am Wochenende die Metal-Fans an die Ruine Brandenburg.

Lauchröden. Auf der Ruine Brandenburg wird es am Wochenende laut und metallisch.

Sieben Bands am Freitag, acht am Samstag – die dritte Auflage des Metal-Festivals „Burgbrand“ an der Ruine Brandenburg ist angerichtet. Der Band-Startschuss fällt Freitag 16.45 Uhr, wenn „Vast Pyre“ die Bühne entern. „Eremit“, „Indian Nightmare“ und „Into the Void“ sind die Hauptakteure des Abends.

Die Erfurter Trasher von „Black Molotow“ sind am Samstag ab 15.20 Uhr die Dosenöffner für einen Steigerungslauf, der ab 21 Uhr mit „Dust Bolt“, „Ragin Speedhorn“ und „Octofuzz“ gipfelt. Wegen des Anreisestopps beim Wacken-Festival, was auch dem Orga-Team um Tobias Scholl für die Fans leid tut, bietet „Burgbrand“ gegen Vorlage eines Wacken-Tickets und 10 Euro in Lauchröden Einlass. Wochenend-Ticket: 55 Euro, Freitag 35, Samstag 40 Euro. Für Lauchröder Bürger freier Eintritt.