Burkhardtroda: Vom Paradies bleibt nur ein Schlammloch

Ehemalige Aktivisten der Interessengemeinschaft Kleinwasserspeicher haben resigniert. Vor wenigen Wochen wurde bei der kleinen Talsperre von der Agar-Genossenschaft Moorgrund der Stöpsel gezogen und das Wasser abgelassen. Die mit der Talsperre verbundenen Bauwerke wie der Steg und der Mönch wurden rückgebaut. „Schlammfläche nicht betreten, Lebensgefahr“, heißt es auf Hinweisschildern am ehemaligem Gewässer. Das einstige Refugium, ein idyllischer und vom Angelverein gepflegter Ort, ist nicht mehr, weil die zuständige Landesbehörde, das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), der Agrargenossenschaft als Inhaberin des Wasserrechts die Pistole auf die Brust gesetzt hatte, in Verbindung mit der Unteren Wasserbehörde.

Begründung der Anordnung: Gefahr in Verzug. Die Schieber des in den 1960er-Jahren errichteten Rückhaltebeckens sind laut Behörde defekt, die Funktionstüchtigkeit der Anlage also nicht mehr gegeben. Vor etwa einem Jahr hatte die TLUBN dem örtlichen Landwirtschaftsbetrieb das angekündigt, was nun eingetreten ist, erinnert Pressesprecherin Katrin Trommer-Huckauf.

Reste hunderter Teichmuscheln bedecken Schlammboden

Vor dem Ablassen hat der Angelverein das Gewässer abgefischt. Die Überbleibsel von hunderten Teichmuscheln sind noch am Boden auszumachen, so wie einige Europaletten. Das ehemalige „Paradies“, so nannten Einheimische das Gewässer mit seinem Rundweg, ist nicht mehr. Ein unterer sechsstelliger Betrag ist laut Landesamt nötig, um die Funktion der Anlage wieder herzustellen. Die Gemeinde Gerstungen lehnt diese Aufgabe ab, ebenso wie der Agrarbetrieb, der das Wasserrecht von der früheren LPG als Erbauerin zu DDR-Zeiten geerbt hatte. Guter Rat ist also teuer.

Die Landtagsabgeordnete Anja Müller (Linke) wollte sich beim Land für die Lösung des Problems einsetzen, hatte sie bei einem Vor-Ort-Termin angekündigt. Doch alles nutzte nichts. Zurück bleibt ein Schlammloch. Findet sich kein Investor, niemand, der die Kosten der Reparatur übernimmt, wird die Anlage im schlimmsten Fall zurückgebaut, heißt es aus dem Landesamt. Soll heißen, das Loch wird verfüllt, eben gemacht und verfestigt. Der Bach aus der Milmesberghöhe, oft nur Rinnsaal oder gar trocken gefallen, fließt unverändert ins Dorf.

Ein Bild aus dem Juni, als die kleine Talsperre noch mit Wasser gefüllt war. Foto: Jensen Zlotowicz

Ortsteilbürgermeister Uwe Rodeck (parteilos) hat die Hoffnung auf eine Rettung des Teiches zwar noch nicht aufgegeben, doch weiß er, dass es schwer wird, dafür eine Geldquelle zu finden. Aus seiner Sicht sind die von der Landesbehörde aufgerufenen Kosten zu hoch, könnte schon mit weniger Geld für Abhilfe gesorgt werden. Aber auch das ist bei der momentan prekären Haushaltslage der Gemeinde kaum drin. Die Bewohner aus Burkhardtroda und Umgebung haben den Glauben an die Politik jedenfalls verloren und fühlen sich verschaukelt. Mehr als 700 Unterschriften hatte die Bürgerinitiative für den Erhalt gesammelt.

Der Teufel stecken im Detail. Sollte der Kleinspeicher als Löschwasserteich deklariert und damit dem Thüringenforst übertragen werden, müsste er nach zwei ertrunkenen Kindern in Hessen und einem juristischen Präzedenzfall um die Verantwortung der Tragödie wohl eingezäunt werden. Das wiederum will niemand.