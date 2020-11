Der Busfahrschein soll künftig 1,80 statt bisher 1,60 Euro kosten. Das Foto zeigt den Ticketautomat am Eisenacher Busbahnhof.

Busfahren soll in Wartburgregion im neuen Jahr teurer werden

Busfahren könnte teurer werden. Der Preis für den Einzelfahrschein soll von 1,60 auf 1,80 Euro steigen. So steht es im Wirtschaftsplan des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil für das neue Jahr. Das Zahlenwerk liegt dem Stadtrat zur Beschlussfassung am 1. Dezember vor. Zurzeit wird in Fachausschüssen diskutiert.