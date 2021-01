Wartburgregion Der Fahrplan wird genutzt, da die Winterferien auch an den Schulen der Wartburgregion vorverlegt wurden.

Busse in der Wartburgregion fahren ab Montag nach Ferienfahrplan

Die Verlegung der Winterferien in Thüringen von Februar auf die Woche ab Montag, 25. Januar, ändern sich auch die Fahrpläne im Regional- und Stadtverkehr der Wartburgregion. Ab diesem Zeitpunkt fahren die Busse nach den Ferienfahrpläne, um danach wieder in den regulären Betrieb zurückzukehren. Die Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Mitte Februar ändere daran nichts, so Horst Schauerte, Vorstand des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW).