Busunglück trübt Stimmung zur Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mihla war gewiss keine gewöhnliche, stand doch gefühlt jeder der etwa 60 Teilnehmer noch unter dem Eindruck des tragischen Schulbusunglücks am Donnerstagmorgen in Berka/Hainich. Verständlich, dass zu Beginn auch die zwei dabei tödlich verunglückten Kinder in das Gedenken zur Totenehrung der Feuerwehrleute mit eingeschlossen wurden.

Ortsbrandmeister Sören Hamm sprach den Eltern und allen Betroffenen das tiefe Mitgefühl aus, hofft aber auch, dass die vor Ort helfenden Feuerwehrleute das Unglück gut verarbeiten können. Dahingehend war auch seine Aufforderung an alle Feuerwehrmänner und -frauen zu verstehen, den Folgetermin mit dem Kriseninterventionsteam zusammen wahrnehmen zu wollen. Den Dank für die schnelle und spontane Hilfe richtete Sören Hamm auch an das Team, die Bäckerei Eichholz, sowie an die Feuerwehrunfallkasse und die Eisenacher Berufsfeuerwehr für die angebotene Unterstützung.

Ein schwerer Verkehrsunfall an der Werrabrücke, bei dem die eingeklemmte Person rechtzeitig gerettet werden konnte, zählte auch im vergangenen Jahr zu den Einsätzen der Mihlaer Wehr. Bei insgesamt 69 Einsätzen war die Feuerwehr gefordert, wobei wieder einmal die große Bandbreite der 30 technischen Hilfeleistungen bei Ölspurenbeseitigung, Türöffnungen, Tragehilfen und Tierrettungen sichtbar wurde. Von den neun Brandeinsätzen wurden vier Einsätze der Kategorie Großbrände zugeordnet.

Die dabei erhaltene Unterstützung vom Feuerwehrverein unter Leitung von Uwe Sülzner lobte der Ortsbrandmeister in seinem Bericht besonders. Kritisch merkte Sören Hamm indes die Fehlalarmierungen und insbesondere die nicht installierten oder nicht auf die Leitstelle aufgeschalteten Brandmeldeanlagen an.

Zufrieden blicken die Mihlaer indes der Erneuerung der Einsatztechnik entgegen, denn nach der Anschaffung der Drehleiter 2018, steht im Jahr 2020 die Ersatzbeschaffung für ein neues Löschfahrzeug an. Auch wenn sich der Mitgliederstand der aktiven Wehr auf 39 verringert hat, ist der Einsatz der Mihlaer Stützpunktfeuerwehr gut abgesichert. Die statistischen Werte, die Sören Hamm per Beamer auf die Leinwand warf, können sich in Richtung Ausbildung und Qualifikation sehen lassen.

Besonders stolz sind die Mihlaer auch auf die Entwicklung der Jugendfeuerwehr. Auf 27 Kinder und Jugendliche ist die Zahl angewachsen und neue Anmeldungen liegen bereits vor. Jugendwart Kevin Sülzner hat mit Sven Vieweg, Stefan Kranz, Swen Herold und Jens Zengerling tatkräftige Unterstützer bei der Ausbildung der jungen Brandschützer erhalten.

Natürlich konnten auch Vereinsvorsitzender Uwe Sülzner und Wolfgang Schuchardt für die Alters- und Ehrenabteilung ein positives Bild mit ihren Aktivitäten zeichnen. In den Grußworten der Gäste kamen auch Bürgermeister Rainer Lämmerhirt, Pfarrer Georg Hoffmann, Landrat Reinhard Krebs und Kreisbrandmeister Frank Uehling nicht am tragischen Ereignis vom Donnerstag vorbei. „Ein Dank ist da eigentlich viel zu wenig, für das was ihr leistet“, war da auch das passende Fazit des Pfarrers.

Folgende Beförderungen und Auszeichnungen wurden zur Versammlung vorgenommen: Zum Feuerwehrmannanwärter wurden Patrick Messer und Markus Fleischmann befördert, zum Feuerwehrmann Jens Cott, zum Oberfeuerwehrmann Ringo Braun, zum Oberlöschmeister Swen Herold. Ausgezeichnet für 25 Jahre treue Pflichterfüllung wurden Marko Bätzel, Raik Friedrich, Heiko Rommel, Oliver Schulz. Hans Duscha wurde für 40 Jahre treue Pflichterfüllung geehrt.