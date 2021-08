Carillon erklingt in Geisa

In Geisa gibt es ein Carillon mit 49 Glocken. Es ist am 5. September wieder zu hören.

Wartburgkreis. Ein besonderes Turmglockenspiel ist an der Kirche in Geisa im südlichen Wartburgkreis zu erleben.

Das Carillon der Kirche Geisa erklingt am 5. September um 15 Uhr zum vorletzten Mal live in diesem Jahr. Es spielt David Kölzner aus Dermbach/Rhön. Zuhörer sollten einen Klappstuhl mitbringen und sich ein Plätzchen am Kirchplatz, in der Schulstraße oder an der Ulsteraue suchen. So kann genug Abstand zu den anderen Zuhörern eingehalten werden, weisen die Veranstalter hin. Auf dem Kirchplatz befindet sich eine kleine Spendenglocke. Das gesammelte Geld dient der Erhaltung des besonderen Turmglockenspiels.