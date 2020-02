Wartburgkreis: CDU-Politiker begrüßen Rücktritt Kramp-Karrenbauers

CDU-Landtagsabgeordneter Marcus Malsch aus Steinbach begrüßt den Rückzug von Parteichefin Annegret-Kramp-Karrenbauer: „Sie hat nicht verstanden, dass sich in Thüringen die Situation anders darstellt als im Bund“. Wenn sie jetzt Einsicht zeige, sei es gut. Es brauche „einen personellen Neuanfang“. Dies gelte auch für die Landespartei. „Wir benötigen einen vorgezogenen Landesparteitag mit Vorstandswahlen und neuen Köpfen an der Spitze. Mike Mohrings Rückzug als Fraktionschef kann nur der erste Schritt gewesen sein“, so Malsch.

„Überfällig“ nennt sein Fraktionskollege Martin Henkel aus Geisa den Rücktritt der Bundesvorsitzenden. Der Auftritt von Kramp-Karrenbauer letzten Donnerstag in der CDU-Landtagsfraktion sei „inakzeptabel“ gewesen. Sie habe nicht verstanden, dass die Situation in Thüringen eine besondere sei, die kluge Lösungen brauche. Was die Bundespolitik treibe, verschärfe alles noch. Bei Neuwahlen, so der Abgeordnete, würden Linke und Rechte profitieren und „in der politischen Mitte bleibt nicht mehr viel übrig“. „Inakzeptabel“ ist für Henkel außerdem der „verordnete“ Rücktritt von Christian Hirte als Ostbeauftragter der Bundesregierung. „Damit wird sich die Ost-CDU nicht abfinden“, ist der Geisaer überzeugt.

Christian Hirte ist für ein Statement nicht zu erreichen

Hirte ist auch Vorsitzender der CDU Wartburgkreis. Aus seinem Büro heißt es am Montag: „Wir bitten um Verständnis, dass Herr Hirte Ihrer Anfrage derzeit nicht nachkommt.“

Einer seiner Stellvertreter im Kreisverband ist Michael Thomas aus Hörselberg-Hainich. Er findet, dass Hirte „Unrecht“ getan worden ist. Zum Rücktritt von AKK will sich Thomas nicht äußern. Als ehrenamtlicher Beigeordneter sei er zurzeit damit befasst, den Übergang vom alten zum neuen Bürgermeister mitzugestalten.

Bernhard Bischof, Bürgermeister von Hörselberg-Hainich mit CDU-Parteibuch, geht am Mittwoch in den Ruhestand. Er sagt: „In der Landes-CDU muss was passieren. So wie bisher geht es nicht mehr“. Seit der Landtagswahl sei „alles liegen geblieben“. In Erfurt würden sich „alle nur noch mit sich selbst beschäftigen“.

Diese Sorge teilt Landrat Reinhard Krebs (CDU). Seiner Ansicht nach wird es Zeit, „den Konsens aller Demokraten in Thüringen zu finden, einen Ministerpräsident zu wählen und eine neue Regierung zu bekommen, um den Stillstand zu überwinden“. Er habe Respekt vor der Entscheidung von Kramp-Karrenbauer. Sie habe erkennen müssen, dass ihre Maßstäbe nicht einfach auf Thüringen zu übertragen seien. Die Landes-CDU müsse nun intensiv nach geeigneten Kandidaten für den Parteivorsitz in Thüringen suchen. Krebs: „Mir fallen Namen ein. Aber es geht ja nicht nur darum, wer es kann, sondern auch darum, wer es will. Beim derzeitigen Zustand an der CDU-Spitze werden nicht viele ‘Hier’ rufen“.

Partei sei laut Raymond Walk offen für Gespräche

„Ich respektiere die Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer“, sagt Raymond Walk, Generalsekretär der CDU Thüringen und Vorsitzender des Kreisverbands Eisenach. Die täglichen Forderungen aus der Bundespolitik, „egal von welcher Seite sie kommen“, seien „nicht hilfreich“ für Thüringen. Die CDU sei offen für Gespräche mit dem Ziel, für stabile Verhältnisse im Landtag zu sorgen. Walk bedauert den Rücktritt von Hirte „sehr“. Dieser habe sich „unermüdlich für seine Heimatregion eingesetzt“.

Andreas Neumann aus der CDU-Fraktion im Eisenacher Stadtrat begrüßt, dass Kramp-Karrenbauer den Bundesvorsitz abgibt. Deren Ratschläge seien für die Kommunalpolitik wenig tauglich. „Ich rufe die Rechten nicht an, aber wenn sie meinem Antrag im Stadtrat zustimmen, was soll ich machen?“, fragt sich Neumann. Auch Martin Henkel verweist darauf, dass es „partiell“ zu einem gemeinsamen Abstimmverhalten sowohl mit der AfD als auch mit den Linken kommen kann, auch wenn die Bundes-CDU sagt: „Das dürft ihr nicht“.