CDU sieht „grundsoliden Haushalt“ für den Wartburgkreis

„Die Kreisumlage wird von den Kommunen in Euro bezahlt, nicht in Prozent“, sagt Klaus Bohl, Chef der Freien-Wähler-Fraktion im Kreistag und Bürgermeister von Bad Salzungen. Diesmal legten sich die Kritiker Umlagenhöhe aber besonders ins Zeug, weil eben auch die Rücklage, die der Kreis angespart hat, schon fast wieder rekordverdächtige Höhen (Ende 2018: über 15 Millionen) erreicht hat. Mit seinem Eingangsstatement reagierte Bohl auf den Hinweis, dass sich ja an der prozentualen Höhe des Hebesatzes nichts geändert habe.

Zunächst hatte aber CDU-Fraktionschef Martin Henkel den Etat, als „grundsolide“ gelobt. Das Gesamtvolumen des Etats beläuft sich auf rund 164 Millionen Euro, davon etwa 137,7 Millionen im Verwaltungsteil. Wichtig sei, dass der Kreis wieder erheblich auf den Zukunftsfeldern Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur investiere. Henkel: „Das ist zwingend nötig, um weiter zukunftsfähig zu bleiben“. Bohl hatte dagegen beantragt, dass der Kreis auf eine im Plan stehende „freien Spitze“ verzichte, um die Kreisumlage für die Kommunen zu senken. Zudem wollten die Freien Wähler, dass aus der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ 250.000 Euro für den Klimaschutz an Schulen und 100.000 Euro für die örtliche Jugend- und Kulturarbeit (ein Streetworker für den Bereich Erbstromtal/Bad Salzungen und Zuschüsse für Kunstschule Schweina und Komödienhaus Bad Liebenstein) ausgeben werden. Alle drei Anträge wurden mit Mehrheit abgelehnt. Mehr Transparenzschafft mehr Vertrauen Bohl beklagte zudem, dass es für die Beratung des Haushaltes 2020 keine aktuellen Zahlen über den Stand der Abarbeitung des Haushaltes 2019 gebe. „Da braucht es mehr Transparenz. Diese gibt uns dann nämlich mehr Sicherheit bei der Erstellung des neuen Haushaltes, bessere Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und auch mehr Vertrauen“. Ausschreibung einer Stellefür Seniorenbeauftragten Für die Linke hatte Ralph Klinzing die Bereitstellung von 5000 Euro gefordert, um die Stelle eines Seniorenbeauftragten auszuschreiben. Da dies, so die Auskunft der Verwaltung, aber ohnehin schon in Arbeit ist, zog Klinzing den Antrag zurück. Der weitere Antrag, nach Etablierung eines hauptamtlichen Sicherheits- und Brandschutzerziehers für den Sachkundeunterricht an den Grundschulen, fand keine Mehrheit. Beigeordneter Martin Rosenstengel hatte angeführt, dass ja im feuerwehrtechnischen Zentrum Immelborn jedes Jahr Grundschüler an das Thema herangeführt würden. Zudem sei es dann besser, die örtlichen Wehren würden den Kontakt zu den Grundschulen halten. Die beiden AfD-Anträge nach der Erhöhung des Essenszuschusses an Grund- und Förderschulen sowie der Einführung eines Begrüßungsgeldes für neugeborene deutsche Kinder oder solche aus dem EU-Ausland wurden mit breiter Mehrheit abgelehnt. Das Begrüßungsgeld für deutsche und EU-Kinder verstößt nach Meinung von Anja Müller gegen die Verfassung, weil es Kinder aus anderen Ländern nicht gleich behandele, und beim Schulessen gebe es eine klare Benachteiligung von Regelschülern und Gymnasiasten. Zustimmung fand die von Hans-Joachim Ziegler (SPD) vorgetragene Idee der SPD/Grüne-Fraktion, auf das Landratsamt eine Photovoltaikanlage zu bauen. Landrat Reinhard Krebs (CDU) wurde vom Kreistag beauftragt, in der Haushaltsumsetzung des kommenden Jahres für die nötigen Mittel (150.000 Euro) zu sorgen. Der Haushalt fand mit 26 Ja-Stimmen von CDU, FDP, SPD und Grünen eine Mehrheit, AfD und NPD stimmten dagegen. Es gab elf Enthaltungen.