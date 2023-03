CDU unterstützt den Eisenacher Sommergewinn

Eisenach. Die Sommergewinnszunft hat weitere Unterstützung erhalten, diesmal von der CDU. Eine Spende wurde übergeben.

Vertreter der Christdemokraten waren kürzlich zu Besuch bei den Wagenbauern und Blütenfrauen der Eisenacher Sommergewinnszunft. Kurz vor dem Festumzug am 18. März herrscht in den Werkstätten ein reges Treiben.

Die Gäste aus der Politik halfen laut einer Pressemitteilung, aus Papierstreifen die Blüten zu drehen, die später die Festwagen schmücken. „Es freut mich sehr zu sehen, dass nach der langen Coronapause alle wieder mit vollem Einsatz dabei sind“, so der Stadtverbandsvorsitzende Raymond Walk. Zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Christian Hirte übergab er eine Spende an die Zunft. „Mit unserem Besuch wollen wir den vielen freiwilligen Helfern danken. Ohne sie wäre der Sommergewinn gar nicht durchführbar“, so Hirte.