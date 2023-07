Chance auf bis zu 10.000 Euro Preisgeld

Eisenach. Förderverein Stadtbibliothek Eisenach für Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert.

Der Förderverein Stadtbibliothek Eisenach ist für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert, teilt Vereinsvorsitzende Stefanie Krauß mit. Zuvor hatte der Verein am 14. Juni dieses Jahres bereits den Preis „Thüringer Kulturförderverein des Monats“ erhalten und wurde damit für seine ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet.

Die Juroren würdigten den Einsatz des Vereins zur Unterstützung der Stadtbibliothek und ihrer Arbeit in den Bereichen Lese- und Medienkompetenzförderung sowie die eigenen Projekte, wie die „Pflanzung“ von Bücherbäumen, offenen Bücherregalen als niedrigschwelliges Angebot für jedermann, insbesondere auf Spielplätzen in der Kernstadt sowie den Ortsteilen.

Nun geht der Förderverein ins Rennen um den Preis der Preise für freiwilliges Engagement und hat die Chance, bei der feierlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin geehrt zu werden. Schon jetzt kann mitgefiebert werden: Anfang September wählt eine Fachjury die Preisträger in den fünf Kategorien aus. Auf die Gewinner der Jurypreise warten Preisgelder in Höhe von je 5000 Euro. Über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen die Bürger im Herbst online unter www.deutscherengagementpreis.de ab.