Guten Morgen in der Wartburgregion

Guten Morgen in der Wartburgregion Chance vorerst vertan

Dirk Bernkopf favorisiert eindeutig autofreie Gegenden.

Ab dem 1. August läuft am Nikolaitor so einiges andersherum – der Verkehr wird nun in die Stadt hinein geführt, statt heraus. Ob es funktioniert, das wird man sehen.

Fast hätte es am Freitag noch einen schweren Unfall gegeben, als zwei Holländerinnen auf ihren Rädern fröhlich plaudernd durch das große Nikolaitor fuhren – direkt in den Gegenverkehr.

Damit ist nun Schluss, der Radweg aus Richtung Bahnhof führt folgerichtig weiter in die Stadt. Und die Ampeln für den Autoverkehr an der Kreuzung Wartburgallee/Bahnhofstraße können auf Dauergrün bleiben, der Verkehr kreuzt sich ja nicht mehr. Und wenn Passanten die Straße queren wollen, dann springt hoffentlich die Fußgängerampel sofort auf Grün.

Man hätte die Innenstadt auch komplett für den Autoverkehr sperren können. In Ljubljana und Oslo funktioniert es doch auch. Eisenach hätte damit eine Vorreiterrolle einnehmen können. Studien aus Gera, Leipzig und Erfurt haben belegt, dass mehr als 90 Prozent der Kunden eh ohne Auto in die Innenstadt kommen und dass diese auch noch rund 90 Prozent vom Umsatz bringen.