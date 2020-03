Charmante Botschafterin in Sachen Weltkultur aus Eisenach

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier auf der Wartburg begrüßen und Ihnen von deren Geschichte und Geschichtchen erzählen zu dürfen… von einem Ort, der das Denken in der Welt verändert hat.“ Wie viele Male Hendrikje Döbert mit diesen Worten ihre Führungsgäste auf die folgende Burgtour einstimmte, ist nicht gezählt worden. Auch dass sie im Verlauf von 44 Dienstjahren in rund 27.000 Führungen fast anderthalb Millionen Besuchern das berühmte Eisenacher Wahrzeichen nahebrachte und dabei eine Palas-Strecke von weit über 4000 Kilometern zurücklegte, sind nur Schätzwerte. Sie machen Außenstehende staunen, doch über das Besondere dieser Führung sagen sie nichts aus. Über das, was gleich zu Beginn aufmerken lässt, was einen früher oder später in seinen Bann zieht und das Gefühl erzeugt, gerade etwas Großartiges, etwas Einmaliges zu erleben.

Hendrikje Döbert erklärt die Burg auch auf Englisch und im fließenden Russisch

Keine Frage – die Wartburg ist großartig! Doch wie vielen muss man, damit sie das denn wahrnehmen, erst Blick und Gehör schärfen? Ob Burgführerin ein Traumberuf ist, sei dahingestellt, auf jeden Fall ist es nicht einfach „so‘n Job“, sondern eine Art Berufung, die auf Sprachgewandtheit baut, auf psychologisches und dramaturgisches Geschick, auf Selbstbewusstsein – neben umfassender Sachkenntnis natürlich und genügend Hintergrundwissen.

Dies alles übrigens schon zu DDR-Zeit, als das Denkmal, Vorzeigeobjekt „sozialistischer Traditions- und Denkmalpflege“, auch vor den kritischen Augen tausender Westbesucher zu bestehen hatte. Gerade die waren in der Regel überrascht von der Burg, vor allem wenn das Ost-Personal smart und professionell daherkam, wenn die georderte Englisch-Führung keine peinliche Stotterstrecke war, sondern so perfekt lief wie die in fließendem Russisch. Vor allem dank solcher Mitarbeiterinnen wie Hendrikje Döbert, die zudem auch oft dolmetschte.

Über die damals Mitte 20-Jährige schrieb ein bundesdeutscher Wartburggast, dass sie mit ihrer Gabe zu begeistern statt Mittelalter und Historismus auch alte Hochöfen würde verkaufen können. Vielleicht war der Herr aus der Stahlbranche und dies ja sein größtmögliches Kompliment.

„Ach Gott, ist das lang her!“ Frau Döbert lacht und kokettiert mit dem Alter, das ihr keiner ansieht. Auch die lange Dienstzeit, nach der sie seit Anfang 2020 allmählich in den Ruhestand hinübergleiten will, glaubt man ihr nicht. 1976 kam die gebürtige Rostockerin nach Eisenach. Ihre Spezialität: Sprachen, ihre Vorstellung: mit Menschen arbeiten, ihr Wunsch: sie für Geschichte und Kultur zu begeistern. Für all das bot sich die Wartburg an, seit damals zählt Hendrikje Döbert zur Crew, und ihren Job macht sie heute mit noch genauso viel Liebe und Leidenschaft wie zu Anfang.

Lutherehrung 1983 brachte über 500.000 Besucher auf die Wartburg

Im Wandel von Zeit und Wende hat sich allerdings das Publikum geändert, erwartet weniger das Plus an Allgemeinbildung, sondern eher Spaß, Fun, Events. „Vergleichen konnte man diesen Trend auch bei den Lutherjubiläen“, sagt sie. „Was waren wir alle stolz, als die wirklich perfekt vorbereitete Lutherehrung 1983 mehr als 500.000 internationale Gäste nach Eisenach zog! Und wie waren die beeindruckt vom toll restaurierten Palas, von der Kunstausstellung, von Tagung und Organisation! Man stand und staunte. Das passierte auch noch 1996 und 2017, doch um Leute zum Schwärmen zu bringen, braucht‘s jetzt Superlative, eine Lichtshow etwa… oder am besten gleich Luther live mit Tinte und Teufel.“

Grenzen von Geschmack und Machbarkeit scheinen out, doch maßloser Anspruch muss ja nicht im selben Umfang bedient werden. Durchaus ist die Magie des historischen Ortes und seiner Lichtgestalten auch ohne technisch moderne Zutaten zu vermitteln – sofern man bloß selbst ein bisschen Magier ist. Und das ist Hendrikje Döbert gewiss! „Nur wer seine Wurzeln kennt, kann Zukunft gestalten“, sagt sie mit Verweis auf mittelalterliche Ritter, für die Sagen, etwa die der Artusrunde, oder das Rolandslied zur Ausbildung gehört haben.“

Mit starken amerikanischen Akzent bekennt der damalige US-Präsident bei seinem Besuch in der Lutherstube im Mai 1998 "Hier stehe ich und kann nicht anders". Foto: Hendrikje Döbert

Historie greifbar rüberbringen, an passender Stelle Anekdoten oder Redewendungen einfügen, Zusammenhänge erkennbar machen, feinen Humor pflegen – das sollte ein Guide beherrschen, am besten auch kleine Aha-Effekte einbauen: Dass der Ausdruck „sein Geschäft machen“ auf die oft doppelsitzigen Latrinen zurückgeht, wo man die Zeit neben dem Nachbarn halt auch beruflich zu nutzen wusste. Oder dass derjenige „steinreich“ genannt wurde, der sich im Vergleich zur im Mittelalter üblichen Holzhütte ein Haus aus Stein wie den Palas leisten konnte. Solch kleine Exkurse lockern nicht nur auf, sie verhaken auch Informationen ins Gedächtnis.

Besuch von Helmut Kohl und Bill Clinton bleibt unvergesslich

Über ihre Führung durch „Luther und die Deutschen“ urteilte eine weit gereiste Besucherin, es sei die beste gewesen, die sie je erlebt habe, und lehrreicher als ihr ganzer einstiger Religionsunterricht. Dank und Lob stapelten sich in all den Jahren, immer länger wurde auch die Liste der Prominenten, denen Frau Döbert die Wartburg offerieren durfte: Stars, Kirchengrößen, gekrönte Häupter aus aller Welt, hochrangige Politiker von Ost und West, aus dem In- und Ausland. Unvergesslich bleiben wird der Staatsbesuch des US-amerikanischen Präsidenten Bill Clinton im April 1998, unvergesslich auch die Überreichung des Unesco-Welterbe-Titels 1999.

Am Ende ihres regulären Arbeitslebens dürfte noch vieles mehr erinnernswert sein, was aber aufzuzählen den Rahmen sprengen würde. Daher belassen wir es bei der summarischen Würdigung: Die Wartburgführerin Hendrikje Döbert war und ist eine der charmantesten Botschafterinnen in Sachen Weltkultur aus Eisenach.