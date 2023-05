Chor aus den USA gibt drei Auftritte in Eisenach

Eisenach. Musiker aus Eisenachs Partnerstadt Waverly sind zu Gast. So kommen Sie in den Genuss der Auftritte.

Der „Wartburg College Choir“, bestehend aus 82 Sängerinnen und Sängern, aus der Eisenacher Partnerstadt Waverly (Iowa, USA) kommt nach langer Pause wieder zu Besuch nach Eisenach und wird bei mehreren Auftritten zu erleben sein.

Geplant sind zwei Konzerte in Eisenach: Am Donnerstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Festsaal der Wartburg und am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr in der Georgenkirche. Außerdem begleitet der College-Choir den Gottesdienst in der Georgenkirche am Sonntag, 21. Mai, um 10 Uhr.

Konzertkarten für das Konzert in der Georgenkirche sind im Vorverkauf, bei der Eisenacher Touristik-Information, Markt 24, erhältlich. Für das Konzert auf der Wartburg sind die Tickets online auf wartburg.de erhältlich. Außerdem können Tickets an der Abendkasse erworben werden.