Chor-Workshop, Master-Class und Konzert

Es ist die erste offizielle Kooperation der beiden Eisenacher Musikschulen. Es gab aber schon immer viele Berührungspunkte und vor allem gab es nie einen Konkurrenzgedanken“, sind sich Sylvia Löchner, Chefin der städtischen Musikschule „Jahnn Sebastian Bach“, und Alexander Blume, Chef der privaten Musikschule Blume, einig.

Und das erste Mal ist gleich ein hochkarätiges, zweitägiges Event, mit dem sich die beiden Partner unter freundlicher Begleitung des Kulturamtes nicht nur an die eigenen Musikschüler wenden, sondern an jeden Musikbegeisterten der Stadt. Am 21. und 22. Februar heißt es „Beethoven goes Jazz around the World“. Ein Chorworkshop, ein Konzert und eine Piano-Masterclass stehen an, alles unter der Leitung von Jean Kleeb.

Der in Brasilien geborene musikalische Tausendsassa lebt seit 1991 in Deutschland und arbeitet in Marburg unter anderem als Komponist, Chorleiter, Pianist und Arrangeur. „Er hat eine mitreißende Art, Musik zu vermitteln. Er lebt Musik“, so Blume. Kleebs besonderes Anliegen ist es, weltliche und geistliche Musik aus Europa mit verschiedenen Kulturen zu verbinden.

Dies wird beim Chor-Workshop (22. Februar 10 bis 16 Uhr, Musikschule Blume) deutlich. Im Beethovenjahr dreht es sich natürlich auch da um ihn und seine Musik. Einzelne Themen aus seinen Werken werden verschmolzen mit einer ganz anderen Chormusik – indianische, afrikanische oder folkloristische. „Eingeladen sind Chormitglieder oder ganze Chöre, aber auch jeder der mitmachen möchte“, so Löchner. Den Musikschulen gehe es bei dieser gemeinsamen Aktion nicht um Nachwuchsgewinnung für die eigene Einrichtung, sondern darum, „die Freude an Musik, am Musizieren und Singen erlebbar zu machen, die Menschen an Musik heranzuführen“.

Bereits für Freitag, 21 Februar, lädt Kleeb von 15 bis 17 Uhr in der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ zu der Masterclass „Piano ohne Grenzen“ ein. „Man muss noch kein Meister sein, um daran teilzunehmen. Das Angebot richtet sich an Pianisten verschiedener Niveaus, die ihre stilistische Bandbreite erweitern und neue Klavierklänge kennen lernen möchten“, so Löchner.

Um 19 Uhr gibt es dann im Saal der städtischen Musikschule ein Konzert. Dabei wird Kleeb am Piano bekannte „Beethoven-Themen“ mit Jazz-Harmonik und gängigen Stilen und Rhythmen fusionieren.

Anmeldungen und Karten: Musikschule „Johann Sebastian Bach (Kurstraße 1), Telefon: 03691/798520 oder Musikschule Blume (Helenenstraße 2), Telefon: 3691/213416.