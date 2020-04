Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Clara Först im Livestream erleben.

Am Donnerstag, 30. April, ist die junge Sängerin Clara Först mit einem Konzert aus Eisenach zu erleben. Ein Livestream wird über den YouTube-Kanal der Szenekneipe Lebemann ab 20 Uhr ausgestrahlt. Die Künstlerin wurde 1999 geboren, erhielt Klavier- und Gesangsunterricht an der Johann Sebastian Bach Musikschule in Eisenach genommen und wechselte mit 16 Jahren auf die Spezialschule in Gera, nahm dort zusätzlich Orgelunterricht und sang im Chor. Zurzeit studiert sie Religionspädagogik mit musikalischem Profil in Moritzburg.

Im Lebemann werden in regelmäßigen Abständen Livestreams von Konzerten angeboten. Dies wird über eine Spendenaktion im Internet finanziert. Der Livestream mit Clara Först selbst startet am Donnerstag um 20 Uhr.

Livestream im Internet unter: https://www.youtube.com/channel/UCOMSxqVyN1f2I1NQtK-yi0w? Weitere Infos online zur Spendenaktion unter: www.startnext.com/lebemann