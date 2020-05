Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Gesundheitsamt meldet 84 Infizierte

Unverändert zum Vortag zeigten sich am Sonntag die Fallzahlen in der Corona-Pandemie. Mit Stand 13.20 Uhr waren im Wartburgkreis 55 Infektionen mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert. Für die kreisfreien Stadt Eisenach vermeldet das Gesundheitsamt 29 Fälle. Damit beträgt die Gesamtzahl der Infektionen 84. Vom Virusbefall genesen sind mittlerweile 51 Menschen.

Die Anzahl der Menschen in intensiv-medizinischer Betreuung beträgt null. Die Krankenhäuser der Region haben damit begonnen, in den Normalbetrieb zurückzukehren. Arbeitsschutz, Arbeitszeit und Pflegepersonalbemessung entsprechen aber noch nicht dem Regelbetrieb. Vier Corona-Todesfälle, je zwei in Eisenach und im Wartburgkreis, nennt die Statistik.