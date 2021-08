Corona-Impfquote im Wartburgkreis niedrig: In erster Linie ist Überzeugungsarbeit gefragt

Wartburgkreis. Im Vergleich zu anderen Kreisen und Städten hinkt der Wartburgkreis bei der Covid-Impfquote hinterher. In Eisenach sieht es etwas besser aus.

Während die Stadt Eisenach bei der Impfquote gegen das Coronavirus in der Zweitimpfung mit 51,9 Prozent auf Rang fünf und damit im Vorfeld in Thüringen rangiert, gibt es im Wartburgkreis mit 46,2 Prozent durchschnittlich weniger Zweitgeimpfte, geht aus der Statistik des Landes vom 9. August hervor.

Der Wartburgkreis belegt damit im Vergleich der Kreise und (ehemals) kreisfreien Städte nur Platz 17. Vor Eisenach liegen Erfurt (60,7 Prozent), Weimar (60,1), der Eichsfeldkreis (56,1) und der Landkreis Nordhausen (52,2). Der Landesdurchschnitt liegt bei 52,6 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Erstimpfung, wo die Stadt Eisenach (51,9 Prozent) ebenfalls Platz fünf einnimmt und der Wartburgkreis (46,2) im hinten rangiert. Eine schlechtere Erstimpfungsquote haben nur die Kreise Hildburghausen, Sonneberg und der Saale-Orla-Kreis, belegt die Statistik. Die Leistungen der Betriebsärzte und Krankenhäuser sind in dieser Darstellung nicht inbegriffen.

An manchen Tagen nur vier Erstimpfungen verabreicht

Derzeit würden im Impfzentrum Bad Salzungen an einzelnen Tagen nur vier Erstimpfungen verabreicht, berichten die Impfmanagerinnen dort. Die „hohe Kunst“ bestünde gegenwärtig darin, dafür Sorge zu tragen, dass kein Impfstoff in der Mülltonne lande. Täglich verbringen deshalb Mitarbeiter mehrere Stunden am Telefon, um Termine der Impfbereiten optimal zu organisieren. Vor Ort soll noch stärker für das Impfen geworben werden.

„Über das sogenannte Bratwurst-Impfen kann man geteilter Meinung sein. Weder wollen wir jemanden belohnen noch bestrafen. Uns geht es vorrangig um einen Appell an den gesunden Menschenverstand und den gegenseitigen Schutz innerhalb der Gesellschaft. Dafür müsste auch der Landrat seine Bemühungen deutlich erhöhen“, fordern die Landtagsabgeordneten der Linken, Anja Müller und Sascha Bilay.

Beide würden es mit Sorge sehen, dass die Impfbereitschaft nachgelassen habe. Niemand könne seriös abschätzen, wie sich die Fallzahlen mit Schulbeginn vor allem in den Schulen entwickeln würden. „Wir sollten auch im Interesse unserer Kinder und Enkel alles dafür tun, dass im Herbst ein regulärer Unterricht an den Schulen möglich ist. Dazu gehört auch das Impfen in den Familien“, betonen Müller und Bilay.

Auch für den CDU-Landtagsabgeordneten Raymond Walk liegt der Schlüssel für eine höhere Impfbereitschaft in der Überzeugungsarbeit. Thüringen rangiert in der bundesweiten Impfquote im letzten Drittel. „Jeder, der sich nicht impfen lässt, setzt sich über das Schicksal anderer hinweg“, sagt der CDU-Politiker. Walk habe aber als Plan B auch nichts dagegen, Anreize in kleiner Form zu schaffen. Wenn denn ein Menschen durch eine kostenlose Bratwurst oder etwas in der Art eher bereit ist, sich impfen zu lassen, dann heiligt der Zweck die Mittel.

An allen Samstagen im August sind sowohl in Bad Salzungen als auch in der Impfstelle Eisenach (auf dem Areal des St. Georg Klinikums) Impfungen ohne Terminvergabe sowohl der Hersteller Johnson & Johnson als auch Biontech möglich, von 7.30 bis 13.30 Uhr. Damit könne allen Impfwilligen ab 12 Jahren ein Impfangebot in der Region unterbreitet werden.