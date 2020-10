Corona in der Wartburgregion: Einige Kinder zum zweiten Mal getestet

Neun Erzieherinnen, zwei weitere Angestellte sowie 56 Kinder einer Kita im Bereich Mihla waren in der Goldenen Aue zu ihrem zweiten Corona-Test erschienen. In der vergangenen Woche war eine Erzieherin der Einrichtung positiv getestet worden, daraufhin waren die Kinder und Kolleginnen, die mit ihr Kontakt hatten in Quarantäne geschickt und getestet worden. Beim ersten Test gab es nur negative Ergebnisse. Die Ergebnisse des zweiten Tests sollen spätestens Freitag vorliegen, die Quarantäne gilt weiter.

Unterdessen ist die Zahl der aktiven Infektionen in der Region (Stand 7. Oktober) um zwei gestiegen. 26 Personen sind aktuell im Wartburgkreis mit Corona infiziert: acht in Bad Salzungen, sieben in Dermbach, vier in Treffurt, je zwei in Vacha und Barchfeld-Immelborn sowie je eine in Krayenberggemeinde, VG Hainich-Werratal und Moorgrund. In Eisenach gibt es weiterhin zwei Fälle.