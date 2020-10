Wenig Bewegung bei den ohnehin schon niedrigen Corona-Infektionszahlen in der Wartburgregion, vermeldet das Gesundheitsamt. Insgesamt gibt es 19 aktive Infektionen (Stand: 13. Oktober). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

17 Menschen haben sich mit Corona infiziert im Wartburgkreis: in Bad Salzungen (vier), Treffurt (vier), Dermbach (vier), Vacha (drei), Krayenberggemeinde (einer) und Werra-Suhl-Tal (einer). In der Stadt Eisenach sind es zwei aktive Infektionen.

Insgesamt liegt die seit März aufsummierte Anzahl der Infektionen bei 197 (153 im Kreis, 44 in der Stadt Eisenach). Von diesen 197 betroffenen Menschen gelten 172 als genesen. In den Kliniken gibt es keine Fälle, bei den eine intensiv-medizinische Betreuung nötig wäre. In der Wartburgregion leben etwa 160.000 Menschen.