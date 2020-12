Corona: Inzidenzwert in Eisenach steigt auf einen neuen Höchstwert

21 neue Corona-Infektionen kamen in 24 Stunden (Stand, 28. Dezember, 0 Uhr) im Wartburgkreis hinzu. Damit gibt es derzeit nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) 424 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen. Damit ist der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) leicht gesunken, auf nun 356,4. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

In der Stadt Eisenach hingegen erreicht dieser Inzidenzwert, wohl auch durch verstärkte Testungen, den bisherigen Höchststand von 397,6. In 24 Stunden waren dort 15 neu gemeldete Fälle einer Corona-Infektion hinzugekommen. Damit gab es 168 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

Die Zahl der Menschen, die in Folge einer Corona-Infektion starben, ist in der Region um einen gestiegen, auf nun 27. Im Kreisgebiet gibt es 19 Todesfälle, in der Stadt Eisenach nun 8.