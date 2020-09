Die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen hatten den Kirmesgesellschaften in die Karten gespielt. Unter freiem Himmel wurde in vielen Dörfern ohne großes Aufsehen und unter entsprechenden Auflagen des Gesundheitsamtes die abgespeckte Kirmes gefeiert. Es wurde umgespielt und der ein oder andere Frühschoppen abgehalten. Das Wetter war so einladend, dass der Besucherandrang groß und Gäste mitunter abgewiesen werden mussten. Bei keinem dieser Ereignisse gab es unliebsame Zwischenfälle. Alles ging sauber über die Bühne. Das Ereignis, zu dem die Polizei wegen einer abendlichen Schlägerei ins Sportlerheim nach Unterellen gerufen wurde, war nicht mehr Teil der kleinen Kirmes, aber ein Nachspiel. In Hallungen, Etterwinden und Dankmarshausen mussten die Kirmesgesellschaften am vergangenen Samstag ob des Wetters hart sein. Aber die Sache war angerichtet. Humor ist, wenn man’s trotzdem macht (und ein Zelt aufgestellt hat). Ob abgespeckte Kirmesfeiern an den nächsten Wochenenden in anderen Orten abgehalten werden dürfen, könnte mit Blick auf steigende Coronafall-Zahlen in der Region fraglich werden. Man würde es ihnen wünschen. Oder trifft die alte Weisheit unbarmherzig zu: „Die Letzten beißen die Hunde“.