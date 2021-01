Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt weiterhin in Atem.

Eisenach. Im Kreis und in der Stadt Eisenach sind bisher 140 Infizierte verstorben. Viele neue Infektionen werden aus dem Süden des Kreises gemeldet.

Corona: Knapp 3600 Genesene in der Wartburgregion

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen (Stand: 28. Januar, 14.30 Uhr) ist in der Wartburgregion binnen 24 Stunden auf 140 angestiegen. Nach Angaben des auch für die Stadt Eisenach zuständigen des Gesundheitsamtes des Wartburgkreises vom Donnerstag liegt damit die Zahl dieser mit Corona verbundenen Todesfälle in der Stadt Eisenach bei 29, im Wartburgkreis bei 111 (plus 1). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog