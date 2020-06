Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Zahl der Infizierten in der Wartburgregion unverändert

Keine Veränderungen zum Vortag gibt es bei den Infizierten mit dem Coronavirus in der Wartburgregion. Mit Stand Freitag 16 Uhr waren bisher insgesamt 116 Menschen infiziert, davon 86 im Wartburgkreis und 30 in Eisenach. 99 Personen gelten als von der Krankheit genesen. Somit sind 17 aktuell mit Corona Infizierte bei den Behörden registriert – in einer Region, in der rund 165.000 Menschen leben. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

