Creuzburgs Burg hat bald Geburtstag

Auf dem Berg, da thront sie – die romanische Burg Creuzburg, die in Thüringen zu den größeren erhaltenen Steinburgen aus der Romanik gehört. Für Einheimische wie Touristen ist sie ein beliebtes Fotomotiv, das gern in den Abendstunden gewählt wird, wenn sie von Licht erstrahlt das Stadtbild von Creuzburg dominiert. In diesem Jahr hat die romanische Burg Geburtstag – den 850.

Eine Urkunde von 1170 bezeugt einen Gebietsaustausch zwischen dem Kloster Fulda und Landgraf Ludwig II. Besiegelt wurde der Kauf an den Thüringer Landgrafen von keinem Geringeren als Kaiser Barbarossa, verrät Klaus Martin, Vorsitzender des Burg- und Heimatvereins. Datiert ist die Urkunde auf den 25. Juli 1170, berichtet er weiter.

Auf den Tag genau 850 Jahre später will der Burg- und Heimatverein jetzt dieses Jubiläum feiern. Am Festwochenende vom 25./26. Juli hat der Verein ein umfangreiches Programm erarbeitet, berichtet auch Peter Baum, der dort vor allem einen zweitägigen mittelalterlichen Markt organisiert. Dabei sein werden auch Händler, die viele Menschen der Region von den beliebten historischen Weihnachtsmärkten auf der Creuzburg kennen. Hinzu kommen an beiden Tagen feste Programmpunkte, unter anderem geplant ist ein Theaterstück mit dem Titel „Creuzburg zeigt Geschichte“, in dem Persönlichkeiten, die über die Jahrhunderte bis in die Neuzeit in Verbindung zur Burg stehen, auftreten.

Das Stück wird ebenfalls vom Burg- und Heimatverein vorbereitet und gestemmt, dramaturgisch erarbeiten Heidi Kühnel und Gisa Zyliak, in welchen Szenen die Koschenhaschens oder die heilige Elisabeth zu sehen sein werden. Derzeit wird dafür 14-tägig geprobt, erzählt der Vereinsvorsitzende Klaus Martin. Gut 15 bis 20 Darsteller sollen zu sehen sein.

Neben einem Tanzabend und Auftritten der Folkloretanzgruppe soll es an dem Wochenende eine spezielle Hochzeitstafel nach alten Sitten und Gebräuchen geben, sagt Peter Baum. Am Sonntag folgt eine Kaffeetafel auf dem Burggelände mit dem Duo Spätlese. Sobald alle Zeiten für die Termine stehen, wird es einen Flyer geben, kündigt er an. Und Klaus Martin verrät, dass es im Zuge des Jubiläums vielleicht eine kleine Chronik-Broschüre gibt, die Frank-Bernhard Müller aus Leipzig erarbeitet.

Zum Jubiläumsprogramm gehören auch Vorträge zu historischen Themen, schon im März steht ein weiterer ins Haus. Der Direktor von Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden, Kai Lehmann, hält am 20. März um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Hexenprozesse auf der Wartburg“. Im April wird dann jemand zu „Georg Koschenhaschen und die Familie Schäfermeier-Koschenhaschen“ sprechen. Im Juli sind zwei Vorträge geplant. Am 21. Juli erläutert Lea Ruppert die Interessengemeinschaft Die Creuzburg als Bürgerinitiative in der DDR. Und zum Festwochenende am 25. Juli hält um 11 Uhr der renommierte Mittelalterhistoriker Matthias Werner aus Jena den Festvortrag „850 Jahre Burg Creuzburg“.

Die Urkunde von 1170 soll später im Museum der Burg ausgestellt werden, berichtet Klaus Martin, damit Gäste den Ursprung der Creuzburg genau nachvollziehen können. Unterstützung, vor allem finanzieller Natur, bekommt der Burg- und Heimatverein zur Ausgestaltung des Programms von der Bürgerstiftung im Wartburgkreis, die die Wartburg-Sparkasse ins Leben gerufen hat. Auch der Wartburgkreis selbst, freuen sich Klaus Martin und Peter Baum, hat zugesichert, sich finanziell zu beteiligen.