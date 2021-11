Damenmantel von Schaufensterpuppe gestohlen - Nach Unfall vergeblich geflüchtet

Eisenach Die Meldungen der Polizei für Eisenach.

Nach Unfall vergeblich geflüchtet

Donnerstag gegen 22.40 Uhr kam es in der Scheidlerstraße in Eisenach zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Honda auf der Scheidlerstraße in Richtung Ebertstraße. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem geparkten Renault einer 42-jährigen Frau.

Durch den Zusammenstoß wurde der Renault auf den ebenfalls geparkten Opel eines 34-Jährigen geschoben. Anschließend verließ der 45 Jahre alte Mann pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen konnten den Flüchtigen beschreiben. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Die Polizeibeamten konnten ihn auch finden, ihn erwarten nun mehrere Verfahren. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, Personen wurden nicht verletzt.

Damenmantel von Schaufensterpuppe gestohlen

Donnerstag gegen 18 Uhr stahlen Unbekannte in einem Bekleidungsgeschäft in der Eisenacher Karlstraße einen Damenmantel von einer Schaufensterpuppe. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 200 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0271089/2021).

