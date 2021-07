Dankbarkeit ist der Schlüssel für das Leben

Volker Dust über eine Haltung, die im Denken beginnt

Es gibt einen Spruch: Du säst einen Gedanken, und du erntest eine Tat. Du säst eine Tat, und du erntest eine Gewohnheit. Du säst eine Gewohnheit und erntest einen Lebensstil… Es beginnt mit einem Gedanken, und am Ende prägt es dein Leben.

In diesem Spruch steckt große Wahrheit. Ihre Gedanken haben mehr Auswirkung auf Sie, als Sie vielleicht denken. Es gibt dankbare Menschen, das ist zugleich ihre Motivation zum Leben, und es gibt undankbare Menschen, auch das bestimmt alles, was sie tun und sind. Dankbar zu sein, ist eine Entscheidung. Im ersten Buch an die Thessalonicher im Neuen Testament steht: „Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“ Dankbar zu sein in allen Dingen meint nicht, dankbar zu sein für alles. Sondern dankbar zu sein, egal wie die Umstände sind. Es wird nicht immer alles gut sein.

Dieser Vers bewirkt etwas Gutes, wenn wir ihn richtig verstehen. Er will sagen: Vergiss nicht, dankbar zu sein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Denken und Danken. Dein Denken wird sich ändern, wenn du dich dazu entscheidest zu danken. Denn wenn wir danken, ändert sich unser Denken. Bonhoeffer soll gesagt haben: „Danken öffnet den Weg zu Gott!“ Bodelschwingh meinte: „In Christus zu reifen, heißt Christus zu danken.“ Dankbarkeit ist der Ausdruck Gott gegenüber, dass ich ihm vertraue. Was mache ich aber, wenn mir gerade wirklich nicht zum Danken zumute ist?

Im Alten Testament finden wir die Erzählung von Josef. Josef wird von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft. Viele Jahre später kann er seine ganze Familie vor dem Hungertot bewahren, in Ägypten. Was sagt Josef zu seinen Brüdern? Nimmt er Rache? Nein, er sieht Gottes Führung in seinem Leben: „Ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es zum Guten gewandt!“ Wir sind vielleicht traurig, wütend, entsetzt über das, was wir in unserem Leben erfahren haben. Gott hat den kompletten Überblick. Deine Einstellung zu Gott kann dankend sein und bleiben. Als undankbarer Mensch werden wir oft bitter, zornig und voller Rache. Wir können aber auch dankbar sein. Danken wir dafür, dass Gott da ist, dass er alles sieht, um alles weiß und uns versorgen wird auf seine Weise. Danken wir Gott dafür, dass er den Überblick hat, der uns selbst und anderen oft fehlt.

Es gibt diesen Allerweltsspruch: „Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich.“ Dankbarkeit ist der Schlüssel für ein besseres Leben!

Volker Dust ist Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Eisenach