Sie waren wie immer schön, diese Tage im Kloster. Ruhe und Stille, die zum andächtig werden einlädt, so als ob ich herausgenommen werde aus der ständig zur Eile drängenden Zeit. In der Eingangshalle dort steht ein Brunnen, auf dem ich lesen darf: Wasser des Lebens für dich.

Das trinke ich auch und fühle mich sofort erfrischt an Leib und Seele. Ich halte den Plastbecher noch ein zweites Mal unter das erfrischende Wasser, glücklich darüber, dass dieser hergestellt wird aus Maisstärke und zu 100 Prozent abbaubar ist.

Dabei frage ich mich im Stillen, was macht die Zeit hier im Kloster immer wieder für mich zu so einer ganz besonderen Zeit? Die Antworten darauf kommen im Laufe des Tages. Ich muss nichts tun, nichts Wichtiges, Kluges sagen, mich um niemanden kümmern, denn es kann hier jeder gut für sich selbst sorgen. Ich muss einfach nur da sein, um die Zeit anzunehmen, für all das, was gerade wichtig ist, für die Stille im Klostergarten beim Gebet oder im Seminarraum meinen Platz suchen.

Keiner fragt, wer ich bin, was ich leiste, und genau das ist so erholsam, und ich weiß, irgendwann gibt es noch ein Geschenk, etwas das mich begleiten wird bei meinem Tun und Lassen im Alltag.

Und dann, so ganz nebenbei wie es scheint, legt es mir Pater Anselm Grün in die Hände, als er sagt: „Danken kommt von denken, und wer nicht Danke sagen kann, der denkt nicht richtig.“ Ja, genau so ist es, denke ich in der Stille und muss einfach Danke sagen für diese kleine Offenbarung. Ich werde diesen Gedanken in meinem Herzen bewegen, und ich weiß, es wird mich retten, dieses Wort in manch einer Situation.

Ich weiß, ich darf Danke sagen in allen schwierigen Momenten, auch in allen schönen meines Alltags, ich darf Gottes Heilsplan für mein Leben vertrauen und wieder spüren, er ist der, der mich liebt und gutes Leben für mich bereit hält, wenn ich das meinige unter seinen guten Segen stelle. Amen.