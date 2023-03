Das besondere Erlebnis im Eisenacher Handballtempel

Nach dem 31:29-Sieg über Eintracht Hagen jubeln das Team des ThSV Eisenach, die SSC-Tanzkids des Seebacher Karnevalsclubs, junge Sportler des Eisenacher Leichtathletikvereins und als Vertreterin des „Sponsor of the day", der Auto Möller GmbH, Laura Schaefer.

Eisenach. Junge Eisenacher Leichtathleten und Seebacher Karneval-Tänzerinnen begleiten die Handballer des ThSV zum Heimsieg.

Zu jedem Zweitbundesliga-Heimspiel wird das Handballteam des ThSV Eisenach von Kindern und Jugendlichen aus Vereinen verschiedener Genre auf das Parkett der Werner-Aßmann-Halle begleitet. Ein bleibendes Erlebnis. Beim jüngsten Heimspiel liefen junge Sportler des Eisenacher Leichtathletikvereins im Scheinwerferkegel mit der Mannschaft um Kapitän Peter Walz mit ein. Bereichert wurde der Abend durch Einlagen der SSC Tanzkids des Seebacher Karnevalsclubs. Da wurde reichlich mitgeklatscht, gab es ganz viel Beifall. Der ThSV Eisenach landete mit einem 31:29 über den VfL Eintracht Hagen einen weiteren Sieg, befindet sich auf Kurs Richtung 1. Handballbundesliga Männer. Am Ende gab es noch ein Mannschaftsfoto, gemeinsam mit den jungen Leichtathleten und den Tanzkids. Zum nächsten Heimspiel empfängt der ThSV am Samstag, 4. März den HC Elbflorenz. Vereine, die auch einmal ihren jüngsten Mitglieder dieses besondere Erlebnis als Einlauf- oder Spalierkids ermöglichen wollen, bewerben sich bei Richard Schiek per mail unter richard.schiek@thsv-eisenach.de oder unter Telefon: 0151/ 212 477 40.