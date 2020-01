Das Besucher-Geheimnis der Mittsommernacht

Seit zwei Monaten hat die Naturparkverwaltung eine neue Chefin, die auch viele Einheimische gut kennen. Claudia Wilhelm leitete viele Jahre das Wildkatzendorf in Hütscheroda, jetzt ist sie verantwortlich für drei Landschaftsräume auf 858 Quadratkilometer Fläche – für den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal. Er umfasst das Obereichsfeld, den Hainich und das Werratal.

Mit Optimismus schaut die neue Leiterin in die Zukunft. Sie selbst will erstmal ankommen, wie sie sagt. Gerade ist Claudia Wilhelm mit drei neuen Rangern unterwegs, zeigt ihnen so wie gestern am Baumkronenpfad, was den Naturpark ausmacht. Vor allem die Erarbeitung eines Umweltbildungskonzeptes will sie voranbringen, ebenso die Ausweisung von Naturparkschulen.



Wilhelm freut sich natürlich mit darüber, dass die Jahresbilanz der Naturparkführer im gesamten Jahr 2019, die noch unter der Ägide ihres Vorgängers verantwortet wurde, so erfolgreich ausgefallen ist. Der Naturpark kann hier einen neuen Besucherrekord vermelden. Wie eine Auswertung des Wanderjahres ergeben hat, nahmen 2019 mit über 6700 Personen und damit 1500 mehr als sonst an den Veranstaltungen der Naturparkführer im Jahresprogramm teil.

Bräuche und Märchen zu den Raunächten

Die Themen der Veranstaltungen sind ebenso vielfältig wie die Orte, an denen sie stattfinden. So lockt heute bereits Naturparkführerin Ulrike Wollmerstädt kleine und große Naturfreunde nach Lutter im Eichsfeld, wo man bei einer Tour in den Raunächten viel über Bräuche und Märchen erfahren kann. Ein beliebter Veranstaltungsort ist das Wildkatzendorf, welches Wilhelm über Jahre leitete. Hier gibt es unter anderem Rangerführungen, die nächste wieder am 5. Januar von 10 bis 13 Uhr, wo es Wissenswertes rund um die Wildkatze und die Natur auf dem Wildkatzenpfad zu erleben gibt. Eingebettet ist darin ein Wintergrillen für kleine wie große Teilnehmer.

Im letzten Jahr begeisterte am meisten die Besucher jedoch eine der Touren von Naturparkführerin Susanne Merten. 120 Teilnehmer kamen zu dieser Veranstaltung. „Da bin ich selbst seit zwei, drei Jahren Mitwirkende. Es ist einfach toll, wenn die Feen durch den Hainich schweben“, schwärmt die Naturparkleiterin von der besonderen Atmosphäre dieses Termins. Beliebt waren zudem die Fackelwanderung zum Schloss Bischofstein nahe Lengenfeld/Stein und der Osterspaziergang mit dem Eichsfelder Wanderbus Mitte April.

Im gesamten Gebiet des Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal bieten 30 zertifizierte Naturparkführer. spannende Exkursionen und Vorträge an. Im Jahresprogramm des Naturparks erfahren Besucher und Anwohner auf über 200 Veranstaltungen Wissenswertes aus der Tier- und Pflanzenwelt, der Landschaftsgeschichte aber auch geologische, archäologische oder kulturelle Aspekte. Neben diesem organisieren die Naturführer auch individuelle Termine. Um die jährliche Plakette als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer (Naturparkführer) zu erhalten, ist die Teilnahme an mindestens zwei Weiterbildungen ein Muss. Claudia Wilhelm hofft, auch mehr neue, junge Naturparkführer zu finden, die vielleicht eine neue Berufung suchen. Das derzeitige Durchschnittsalter liege bei 60+. Im Frühjahr dieses Jahres beginne wieder ein Lehrgang, berichtet sie.